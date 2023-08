Reazione a Catena, frase choc dei Dai e Dai: "Indelicati", la Rai censura tutto

30 agosto 2023 a

Arrivano le scuse de I Dai e Dai. I vincitori indiscussi di Reazione a Catena, dopo il grandissimo successo nel talent di Rai 1, hanno lasciato il gioco. Oltre però ai trionfi, torna a far parlare la questione della "borsetta", durante l’intesa vincente. "Siamo rispettosi della scelta del programma - hanno premesso i tre a TvBlog -, che ha deciso di censurare la nostra definizione durante l’Intesa. Non rispettava le regole del gioco e forse siamo stati ingenui. È stato un nostro errore, la definizione corretta sarebbe dovuta essere ‘cosa perde la vecchietta’. Nella fretta, anziché dire ‘perde’ ho detto ‘prendi’. È venuta fuori una scenetta stereotipata portata avanti con ingenuità, legata all’immaginario classico dello sketch comico. Siamo stati indelicati".

Intanto i Dai e Dai, campioni in carica dal 1° agosto scorso, hanno raggiunto un montepremi totale di 82.000 euro. Una cifra da capogiro sulla quale Simone Costagliola a Tv Sorrisi e Canzoni aveva dichiarato: "Mi piacerebbe spenderli con la mia fidanzata". Simone Mariottini, detto Mario, ha invece altri progetti: "Forse farò un viaggio, oltre a quelli che faccio per andare e tornare dall'Irlanda dove lavoro". E Marco Voir: "In effetti mi servirebbe una macchina nuova". I sogni dunque non mancano.