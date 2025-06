Reazione a Catena, "disastro annunciato": sfidanti travolti

La squadra dei "Bravi e Boni" ha sfidato i campioni "Tiri Liberi" a Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 11 giugno. Gli sfidanti, Emanuele, Cecilia e Alessia da Modena, hanno spiegato di essere tre fratelli e che il nome del team si deve al fatto che Boni è il loro cognome. La loro prova durante il gioco, però, non è stata eccellente.

E infatti, poi, sono stati i campioni in carica, Sabrina, Luca e Fabio ad avere la meglio: hanno vinto il gioco dell'intesa vincente, indovinando ben 11 parole contro le 4 degli sfidanti, e sono così giunti all'ultima catena con un montepremi di 159mila euro. Dell'inesperienza dei giovani sfidanti si sono accorti anche i telespettatori, come dimostrano i commenti lasciati da alcuni utenti sui social. Qualcuno, per esempio, sulla piattaforma X ha scritto: "Un disastro annunciato #reazioneacatena". Qualcun altro invece: "Molto carini ma sono emozionati e non si sono allenati molto. Forza, ragazzi!". E ancora: "Mi mancavano i telegrammi".