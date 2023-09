Nunzia De Girolamo imbarazza Diaco: "Proprio no", gelo in studio

Roberto Tortora 01 settembre 2023 a

Antonio Lubrano diceva che “la domanda sorge spontanea”, ma a volte può essere molto imbarazzante rispondere. È ciò che è accaduto a Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma', intervistato da Nunzia De Girolamo a Estate In Diretta. Domande non solo sulla sua carriera, ma anche sulla vita privata e su un’infanzia segnata dalla prematura perdita del padre, quando Diaco aveva solo 5 anni. Alla domanda della De Girolamo su una vita immaginata con il padre accanto, il conduttore è apparso visibilmente imbarazzato, ma, dopo qualche attimo di tentennamento, ha risposto gelidamente: “Immaginarmi la vita con papà accanto? No”.

Pur essendo rimasto orfano di padre, infatti, Diaco ha potuto contare sulla madre e sulle sue sorelle, come ha lui stesso spiegato: “Pur essendoci una foto che mi ha sempre accompagnato di lui e che la mia mamma ha deciso di mettere nella cucina, in realtà la mia mamma e le mie sorelle sono state capaci di non farmi vivere questo vuoto, ma di riempirlo con una cura, una premura, un amore incredibile”. Sono altre le figure paterne che il giovane Diaco, in adolescenza, ha cercato e che ha trovato, poi, in Maurizio Costanzo, con cui ha lavorato fin dall’età di 18 anni. Dopo che è scomparso, lo scorso febbraio, il conduttore gli ha dedicato, pochi giorni fa, l’intera puntata del suo programma nel giorno di quello che sarebbe potuto essere il suo 85imo compleanno, il 28 agosto.

La nuova edizione di Bella Ma’ riprenderà il via l’11 settembre, sempre su Rai 2 e Diaco ha rivelato anche che il 9 settembre, sempre nel pomeriggio del secondo canale della tv di Stato, verrà presentato l’intero cast con i rubrichisti ed i concorrenti della Generazione Z e dei Boomers.