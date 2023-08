In Onda, Alemanno travolge Raimo: "Piccolo provocatore, ti denuncio"

Roberto Tortora 30 agosto 2023 a

Scontro acceso a In Onda, su La7, tra Gianni Alemanno, ex-sindaco di Roma, e lo scrittore Christian Raimo. Alemanno, insultato da Raimo che si chiedeva cosa ci facesse in tv nonostante la sua incapacità politica e le sue condanne per Mafia capitale, replica duramente: “Ma questo piccolo provocatore dove lo avete trovato? Scusa Telese, ma mi avete invitato in questa televisione per essere insultato da questo signore? Esprimiti in maniera civile”.

Christian Raimo ribatte così: “Conosco tre versioni di Alemanno, versione picchiatore fascista, versione sindaco di Roma pessimo e versione condannato per Mafia capitale, adesso si presenta come il nuovo che avanza”. A quel punto Alemanno sbotta: “Non sono stato condannato per Mafia capitale, sono stato assolto, prosciolto, non incominciamo a dire stupidaggini perché ti denuncio per diffamazione. Quindi modera le parole perché sei già fuori le righe”.





Anche Marianna Aprile reagisce infastidita: “Raimo lei ha avuto il tempo di manifestare la sua esperienza personale, dopodichè Alemanno paga il prezzo politico delle sue scelte, del suo modo di governare e ha legittimamente diritto a stare qui”. Poco prima, sempre Alemanno aveva detto la sua sulle priorità del governo, stigmatizzando l’impegno in Ucraina: “I primi soldi che vengono bruciati in Italia sono quelli per la guerra in Ucraina. Noi non abbiamo i soldi per i nostri pensionati, non ne abbiamo per i disoccupati, per i lavoratori e facciamo le grandi missioni atlantiche, in Ucraina e bruciamo miliardi e miliardi e promettiamo di arrivare al 2% con le spese militari, ma stiamo scherzando? Nemmeno la Germania riesce a fare questo, lo fa l'italia? La germania ha detto che rinvia tutto a 5 anni”.