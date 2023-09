Tocci e Tarquinio, la rissa a La7: "Una menzogna"

01 settembre 2023 a

Non si placano le polemiche scoppiate dopo il discorso pronunciato da Papa Francesco in occasione del decimo incontro nazionale dei giovani cattolici della Russia. A In Onda, il programma di La 7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, si è svolto un acceso dibattito tra Nathalie Tocci e Marco Tarquinio. La politologa ha definito le parole del Pontefice potenzialmente strumentalizzabili dalla propaganda di Vladimir Putin. "Una menzogna", la replica dell'ex direttore di Avvenire.

Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, si è scagliata contro le parole pronunciate da Papa Francesco sulla Russia. "Putin cerca di mobilitare il suo popolo dicendo che si deve tornare alla grandezza dell'impero. La restaurazione della grande Russia, in memoria di Caterina II, Pietro il Grande e di Ivan il Terribile. In questo modo - ha aggiunto la politologa - è inevitabile che la guerra venga strumentalizzata". Di parere opposto è invece Marco Tarquinio. Secondo l'ex direttore di Avvenire si tratterebbe di una fake news perché "il Papa non ha detto questo".

Lo scontro Nathalie Tocci-Marco Tarquinio: guarda qui il video di In Onda

La polemica è scoppiata dopo le parole di Papa Francesco rivolte ai giovani cittadini della Federazione russa. "Voi siete i figli della grande Russia dei santi, dei re, di Pietro il Grande, di Caterina II. Quell'impero russo grande, di tanta cultura e di tanta umanità. Non rinnegatela mai", aveva detto il Pontefice. Non si è fatta attendere la rettifica del Vaticano. La Santa Sede ha infatti spiegato che "il Papa intendeva incoraggiare i giovani a conservare e promuovere quanto di positivo c’è nella grande eredità culturale e spirituale russa, e certo non esaltare logiche imperialistiche e personalità di governo, citate per indicare alcuni periodi storici di riferimento".