Sallusti sbugiarda Malpezzi: "Non avete votato poi quando Conte vi ha superato..."

Si parla di benzina, bollette e spesa, da Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, nella puntata del 3 settembre, e si infiamma il dibattito tra il direttore di Libero Alessandro Sallusti e Simona Malpezzi del Partito Democratico. "I prezzi non si possono fermare con le mani e nessun governo a tutte le leve in mano per poter incidere sui prezzi, anche perché un'economia di Stato, come dimostra la storia, produce più danni di quelli che ciclicamente produce una economia libera. Quindi secondo me la vera sfida di questo governo è incrementare la crescita. È con la crescita che tu combatti delle situazioni di crisi. Di certo non con i bonus", sottolinea il direttore di Libero.

A #zonabianca il confronto tra il direttore di Libero @alesallusti e @SimonaMalpezzi del #PartitoDemocratico. pic.twitter.com/0APE1xNByb — Zona Bianca (@zona_bianca) September 3, 2023

"Basterebbe che il governo si concentrasse sul Pnrr anziché togliere i soldi ai Comuni perché tutto questo ferma una macchina", ribatte la Malpezzi. "Il Pnrr garantisce degli spazi di crescita e non lo dice il Pd. Quando si è bloccato il Pnrr si è bloccata la crescita. Io sono d'accordo che il governo si debba occupare della crescita però ha uno strumento in mano che è il Pnrr ma non sono d'accordo quando dice che il governo non ha le leve per intervenire sui prezzi".

Poi Sallusti e Malpezzi si scontrano sul reddito di cittadinanza. "Era uno strumento fondamentale, L'errore era che non fosse gestito dai Comuni", dice la dem. E il direttore Sallusti le ricorda: "Il suo partito non ha votato il reddito di cittadinanza, eravate scettici. Poi quando i 5 stelle vi hanno superato...". Quindi l'affondo: "La vostra ricetta contro la povertà non ha funzionato".