Myrta Merlino aizza Paolo Del Debbio: "Incazz*** anche qua!"

05 settembre 2023 a

a

a

Esordio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Ad aprire le danze nella puntata di lunedì 4 settembre, Paolo Del Debbio. Il giornalista è stato ospite dell'ex volto di La7 che lo ha presentato come "un filosofo che ha l'hobby di andare per mercati". E proprio i mercati hanno offerto ai due uno spunto da cui iniziare il dibattito: i rincari. "E cosa fai al mercato?", ha chiesto prontamente la giornalista al collega, che non ha esitato: "Poi mi inca*** giovedì sera". Da qui l'appello della Merlino: "Giacché ti trovi, inca*** anche qua".

La stessa conduttrice definisce l'aumento dei prezzi "una beffa". "Ci sono molti italiani che questa esperienza non l'hanno potuta fare perché in vacanza non ci sono andati - ha proseguito del Debbio sbottonandosi ancora una volta -. Quindi di rincaro non gliene fott*** nulla perché non l'ha potuta verificare essendo stato a casa". Ma ancora una volta non sono mancate le battute con l'ospite che ha detto: "Dovrebbe esserci un mr. prezzi, ma chi l'ha visto? No, facciamo concorrenza alla Rai", ha ironizzato sul noto programma di Rai 1 mentre la Merlino ha tentato di raddrizzare il tiro: "Allora chiediamo di cercarlo a Quarto Grado".

"Ciao Myrta...". Stupro di Palermo, l'audio: primo scoop della Merlino a Mediaset | Ascolta

Un siparietto che ha dato i suoi frutti. La prima puntata dopo il siluramento di Barbara D'Urso ha registrato ascolti ottimi: la prima parte del contenitore il 21,4 per cento di share con 1,637 milioni di telespettatori, mentre la seconda parte si è assestata al 19,3 per cento con 1,572 milioni di spettatori.