È sempre Cartabianca, Pier Silvio Berlusconi stappa champagne: ascolti clamorosi

Il debutto di Bianca Berlinguer su Rete quattro con È sempre Cartabianca è stato un successo. Il programma che è passato da Rai tre a Mediaset è stato seguito da una media di 1.208.000 telespettatori, pari al 9,62 per cento di share. Praticamente un record. Basti pensare che la prima puntata della scorsa di stagione di Cartabianca sulla Rai andata in onda il 30 agosto 2022 aveva ottenuto solo il 6,6 per cento di share con 862.000 spettatori senza il competitor Giovanni Floris con il suo DiMartedì su La7. L'dizione scorsa di Cartabianca, va detto, aveva ottenuto due ottimi risultati - sempre agevolati dall'assenza di Floris il 27 giugno 2023, ultima puntata, con 1.345.000 spettatori e il 9.6% di share e il 20 giugno con 1.264.000 spettatori e l’8.8% di share.

Insomma un esordio ottimo per la Berlinguer che segna l'ultimo colpaccio di Pier Silvio Berlusconi. È sempre Cartabianca ha anche doppiato Manuela Moreno su Rai3 con Filorosso che ha registrato il 4.3% di share con 609.000 individui all'ascolto, e triplicato Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda Prima Serata su La7, che si sono fermati al 3.4 con 533.000 telespettatori.

Va infine ricordato il grande successo di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 al posto di Barbara d'Urso. Ora bisognerà vedere se questi numeri cambieranno con il ritorno di Alberto Matano che sfiderà la Merlino e di Floris che se la dovrà vedere con la Berlinguer.