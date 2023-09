Marianna Aprile, lite in diretta con Bocchino: "Tu conduci, con me non funziona"

06 settembre 2023 a

Italo Bocchino, ospite a In Onda, ribatte alle accuse mosse da Marianna Aprile al governo e a Giorgia Meloni. Nel corso della puntata del talk show in onda su la7 si parla del dl Caivano che arriverà in Consiglio dei Ministri domani. Una serie di misure con cui il governo darà una risposta chiara dopo lo stupro su due bambine di 10 e 12 anni. Marianna Aprile si è però soffermata sulle parole del premier usate a Caivano per promettere l'intervento del governo: "Questo territorio sarà bonificato". La Aprile si rivolge a Bocchino e afferma: "Si parla di persone, forse il termine bonifica...". Bocchino la ferma subito: "La Meloni ha parlato di bonifica del territorio, non di bonifica delle persone".

La Aprile blocca Bocchino. Ma lui ribatte: "Eh no, mi devi lasciar finire. Qui tu sei la conduttrice e il conduttore conduce, non ribatte. Con me non funziona". In studio cala il gelo ma la Aprile batte in ritirata. E così, finalmente, Bocchino riesce a finire il suo pensiero: "L'intervento dello Stato lì è necessario. Io non capisco queste critiche. Perché avete paura della polizia?". Dopo lo sfogo di Bocchino il dibattito è andato avanti senza altri intoppi. Con buona pace della Aprile.