Unomattina, la rivelazione di Massimiliano Ossini: "Ho avuto tanta paura"

07 settembre 2023 a

a

a

Massimiliano Ossini, ospite di Giorgia Cardinaletti nella puntata del Tgunomattina Estate, ha parlato di alcuni aneddoti riguardanti gli inizi della sua carriera. Il conduttore di Unomattina ha raccontato una delle esperienze più pericolose di tutta la sua vita. L'ex modello ha nuotato in mare con uno squalo, esattamente come qualche anno fa durante le registrazioni di un programma da lui condotto. “Mi hanno buttato in acqua. Ho avuto paura - confessa Ossini - veramente tanta paura” ha raccontato alla giornalista. “Ho dovuto fare il bagno con quello squalo, non ho avuto scelta”., ha poi aggiunto

Episodi traumatici a parte, il conduttore televisivo si è detto molto felice di tornare alla guida del programma che dal lunedì al venerdì apre il palinsesto del primo canale della Rai. “Quest’anno - spiega Ossini - con me ci sarà Daniela Ferolla e faremo una bella maratona, inizieremo alle 8.30 e finiremo, come sempre, alle 9.50. Inizieremo con mezz’ora d’anticipo rispetto alla scorsa edizione e cercheremo di fare bene, come avete fatto bene voi durante l’estate”.

"Sembrava...". Serena Autieri, gesto-choc in diretta: Timperi di sasso

Un'esperienza, quella a Unomattina, che in passato gli ha regalato non poche soddisfazioni personali. "Lo scorso anno io ho definito il mio modo di fare Unomattina ‘la rivoluzione gentile’, e questa secondo me è stata la chiave del successo: noi affrontiamo tutti i temi riguardanti la quotidianità ma con una chiave sempre positiva”, ha spiegato alla Cardinaletti.