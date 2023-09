Pd, il sondaggio scatena il panico: si fa sotto il M5s, ecco le cifre

09 settembre 2023 a

a

a

Secondo l'ultimo sondaggio in collaborazione con Istituto Piepoli illustrato in diretta a Omnibus, su La7, nella puntata di oggi 8 settembre, il consenso dei partiti è quasi invariato, se non fosse per una leggera flessione di Fratelli d'Italia e per una crescita del Movimento 5 stelle. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, perde mezzo punto e si attesta al 29 per cento restando comunque saldamente in testa tra i partiti italiani.

Qui il sondaggio Piepoli mostrato a Omnibus

A seguire, staccato di dieci punti, il Partito democratico guidato dalla segretaria Elly Schlein che resta stabile al 19,5 per cento ma, attenzione, è incalzato dal Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che guadagna lo 0,5 per cento e sale così al 16 per cento probabilmente perché, come si osserva durante la trasmissione, "è il partito che fa più opposizione al governo".

A seguire, si trovano la Lega di Matteo Salvini che è al 9 per cento e Forza Italia che registra il 7 per cento. Pari al 3,5 per cento ci sono Azione di Carlo Calenda e Allenza Verdi-Sinistra. Mentre Italia Viva di Matteo Renzi è ferma al 2,5 per cento, così come + Europa.

In questo scenario va osservata un altissimo numero di "indecisi-astenuti", che sono per il 38 per cento.