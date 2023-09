L'aria che tira, Parenzo e l'audio fake virale: cosa dicono Conte e Meloni

12 settembre 2023 a

Bastano solo 5 minuti di L'aria che tira, su La7, al neo-conduttore David Parenzo per partire con la frizione. "Sono già arrivati i primi complimenti", annuncia con enfasi il co-conduttore de La Zanzara su Radio 24 in coppia con Giuseppe Cruciani, chiamato da Urbano Cairo a sostituire un predecessore ingombrantissimo come Myrta Merlino (che ha traslocato a Mediaset, a Pomeriggio 5, al posto addirittura di Barbara D'Urso).

La regia di La7 a questo punto manda in onda il contributo audio di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle: "L'aria che tira di Parenzo è un programma straordinario". Ohibò. Parenzo non si ferma: "Questo è incredibile, ma anche Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio. Sentite...". "Sono una donna, sono una madre, sono cristiana e sono in fissa con L'aria che tira di Parenzo", annuncia la voce della leader di Fratelli d'Italia.

Anche a Parenzo, a questo punto, scappa un sorrisetto: "Questa è la più inverosimile di tutti. Ovviamente è un gioco, che abbiamo fatto, è un fake creato a tavolino in pochi minuti". L'audio registrato è stato realizzato grazie a un software, e il tema dell'intelligenza artificiale, spiega Parenzo, è cruciale anche per il futuro della democrazia.

Nel frattempo, il giochetto torna utile per mostrare la ruota da pavoncello televisivo. "Abbiamo scherzato con la Meloni perché ha un grande senso dell'ironia". Appuntamento in studio, dunque.