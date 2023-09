L'aria che tira, Parenzo: "Myrta Merlino? Ma quale polemica, ci vediamo"

11 settembre 2023 a

È finalmente iniziata la nuova edizione - la 13esima - di L'aria che tira, il programma di La7 condotto per la prima volta da David Parenzo. La zanzara raccoglie il testimone da Myrta Merlino, recentemente trasferitasi a Mediaset per guidare Pomeriggio 5. In queste ore, però, è scoppiata una polemica curiosa. Molti spettatori hanno notato che il giornalista non ha adeguatamente salutato la conduttrice napoletana, dunque mancandole di rispetto. Ma ci ha pensato lo stesso Parenzo ha chiarire immediatemente la questione.

"Nessuna polemica - spiega Parenzo al termine della prima puntata del programma - Con Myrta ci vediamo. Sta facendo un grande programma. A lei auguro un grande in bocca al lupo ed evviva!". Smontate quindi le voci che davano il giornalista padovano in contrasto con la Merlino. Tutto rientrato, per il momento.

Il programma di approfondimento politico condotto da Parenzo andrà in onda dal lunedì al venerdi dalle 11 del mattino. Come si legge sul sito di La7, la trasmissione si occuperà di "raccontare e analizzare l'economia e la politica più vicina alla vita di tutti i giorni".