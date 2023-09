David Parenzo "cancella" Myrta Merlino: "A chi darò molto più spazio"

10 settembre 2023 a

Dopo l'addio di Myrta Merlino, passata a Mediaset, a La7 viene promosso titolare David Parenzo: da domani, lunedì 11 settembre, sarà lui il conduttore de L'aria che tira, lo storico format proposto al mattino dalla rete di Urbano Cairo e condotto per anni proprio dalla Merlino. E così Parenzo, co-conduttore de La Zanzara di Radio 24 con Giuseppe Cruciani, spiega come sarà il suo programma in un'intervista a DiPiù.

Certo, aspettiamoci un programma schieratissimo, così come - a sinistra - è schierato Parenzo. Tant'è, il conduttore spiega: "Avremo uno studio totalmente rinnovato, daremo un taglio diverso ai servizi che manderemo in onda. E, soprattutto, daremo molto più spazio agli invitati. Il cuore della trasmissione resterà la politica". Insomma, annuncia e rivendica un cambio di passo per L'aria che tira rispetto alla gestione-Merlino.

Parenzo sarà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 11 e fino a ridosso delle 13.30. "Di certo passerò negli studi di La7 molte ore: tra la preparazione della puntata quotidiana, la diretta, e le riunioni per la puntata del giorno successivo, starò lì dalle otto del mattino fino al pomeriggio inoltrato", spiega. Una giornata impegnata, insomma: alle 18.35, infatti, inizia La Zanzara, che si conclude poco prima delle 21.