Myrta Merlino, "lo fa in diretta come se nulla fosse": il gesto lascia a bocca aperta

09 settembre 2023 a

a

a



Doveva andare così: da quando ha sostituito Barbara D'Urso nel "santuario" di Pomeriggio 5, ogni gesto di Myrta Merlino viene passato al setaccio dai telespettatori e dai commentatori sui social. E così anche una semplice "bevutina" in studio diventa un piccolo caso. "Lei che beve in diretta come se nulla fosse", scrive l'utente "Boomerissima" raccogliendo oltre un centinaio di "mi piace".

La chiave sembra sottilmente polemica anche se il video, di per sé, risulta totalmente innocuo: la presentatrice, fresca di passaggio da La7 a Mediaset, ascolta gli ospiti intervenire e nel frattempo sorseggia al volo una tazza (caffè? Te? Semplice acqua? Non è dato sapere, se mai servisse).

"Metafora sonora di questo Paese": Bersani gela Myrta Merlino, imbarazzo su Canale 5 | Video

Un vezzo tipico di molti presentatori anglosassoni, soprattutto gli americani dei "Late Show" più famosi e acclamati, da David Letterman in giù. In Italia, evidentemente, l'usanza non ha ancora attecchito e viene considerata un po' eccessiva.

Nel frattempo, però, la Merlino ha sicuramente qualc0s'altro a cui pensare. Dopo le prime quattro puntate con ottimo successo di pubblico, la puntata di Pomeriggio 5 di venerdì ha incassato il primo, sorprendente stop: a vincere la sfida del pomeriggio sono stati Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini su Rai 1, con la puntata d'addio di Estate in diretta. E sempre su X (l'ex Twitter) in tanti si fanno profeti di sventura: da lunedì, ricordano, torna Alberto Matano con la Vita in diretta e per Mediaset si preannunciano tempi più difficili.