Pomeriggio 5, la Merlino gela Caprarica: "Che cattiveria, segno tutto"

La Corona inglese divide e scalda gli animi, non solo in Gran Bretagna. A Pomeriggio 5 Myrta Merlino ricorda la morte, un anno fa, della Regina Elisabetta che di fatto ha inaugurato una nuova era per i reali britannici.

Un'era che, secondo Tommaso Cerno, forse non sarebbe dovuta nemmeno iniziare. "Pensare che nell’Europa attuale si usino ancora le parole come castello, corona, suddito, devozione, inchino, scettro mi spaventa…Siccome la Regina Elisabetta è stata così gigantesca si poteva anche chiudere la Monarchia", spiega con tutta la calma nel mondo il direttore de L'Identità, nonché ex di Repubblica e L'Espresso e per una legislatura, quella precedente all'attuale, senatore eletto con il Pd.



Parole che la Merlino, che da quest'anno sostituisce Barbara D'Urso nel contenitore pomeridiano di Canale 5, accoglie con un certo (soddisfatto) stupore: "Questa è una grande provocazione…Dice Tommaso che tutto ciò è ormai anacronistico…". Ma è quando si inizia a parlare di Meghan Markle e del principe Harry, la coppia "scandalosa" che scegliendo di rompere con la Royal Family e volare in California ha forse decretato il momento di crisi più profonda per l'istituzione monarchica, che in studio volano parole grosse.

Antonio Caprarica, il più grande esperto di Buckingham Palace e dintorni del nostro giornalismo, difende la Corona. "Dal mio punto di vista è il più grande business di tutti, anche perché vedo cosa si muove intorno a questo mondo", premette la Merlino e il giornalista, storico volto dei Tg Rai da Londra, conferma: "Due miliardi di sterline di indotto turistico all’anno…Buttali via…". Quando però Caprarica bastona simpaticamente Meghan e Harry, la Merlino sembra volerlo un po' frenare: "Che cattiveria…Comunque io segno tutto eh…Quando succederà qualcosa vi richiamerò alle vostre responsabilità". Come si dice in inglese "uomo avvisato mezzo salvato"?