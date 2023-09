David Parenzo, sfottò a Renzi per il doppio anello: "Potremmo usarlo per domande imbarazzanti"

14 settembre 2023 a

Un curioso siparietto quello avvenuto fra David Parenzo e Matteo Renzi a L'aria che tira, il programma di apprendimento politico in onda su La7. Dopo una chiacchierata tra il conduttore e il presidente di Italia Viva incentrata in particolare sul caso Maurizio Landini-Jobs Act, il giornalista si è voluto togliere una curiosità. Alcuni telespettatori hanno infatti notato uno strano accessorio al dito dell'ex premier: una sorta di doppio anello. E Parenzo non si è lasciato scappare l'occasione di incalzare Renzi: "Mi scrivono su Twitter che lei ha un doppio anello. Non voglio farmi i fatti suoi...", dice la zanzara.

Ma Renzi, da buon intrattenitore, sta al gioco. "È un anello che mi ha regalato mia moglie - spiega l'ex premier - Dentro ci sono tutti i sensori per catturare il battito cardiaco. Siccome sono spaventosamente allenato per la maratona - aggiunge ironicamente - mi serve perché mi trasmette tutti gli indicatori sul telefonino. Come, per esempio, quanti km ho percorso". Uno strumento utile, sia per un atleta sia per una persona attenta alla propria salute. Ma potrebbe servire anche per scopi meno pratici. "Potremmo usarlo anche per le domande imbarazzanti", insinua ironicamente Parenzo.

