Corrado Formigli allarga il plotone rosso: PiazzaPulita, ecco il nuovo ospite fisso

Tutto pronto per la nuova edizione di PiazzaPulita. La trasmissione di La7, seppur con qualche novità, rimane invariata. E così anche il suo orientamento politico. Lo dimostra l'ospite fisso che affiancherà Corrado Formigli. "È un programma di pura inchiesta in otto o dieci puntate - lo ha presentato il giornalista -. Sto lavorando alla squadra che sarà autonoma rispetto a Piazzapulita, anche se ci saranno sinergie".

Tra i protagonisti del talk del giovedì sera proprio lui, Romano Prodi. L'ex premier sarà in studio quasi tutte le settimane per spiegare le ultime notizie sul fronte politico ed economico. "Nella prima puntata parleremo della guerra in Ucraina. Le ultime notizie dicono che Putin riceverà una quantità infinita di munizioni dal dittatore nordcoreano e la pace appare sempre più lontana. Chi aveva una visione più semplicistica del conflitto sembra smentito e chi più problematica sembra aver ragione. Trasmetteremo anche un reportage da San Pietroburgo, realizzato dallo scrittore Paolo Nori, grande traduttore di Dostoevskij".

Tra gli ospiti, per parlare anche delle vicende che hanno caratterizzato l'estate, dal caso Vannacci al superbonus, Michele Serra, Mario Calabresi, Marianna Aprile, Francesco Borgonovo, Fabio Dragoni, Francesco Specchia, la storica Elisabetta Ponzani, Chiara Appendino (M5S), Rita Dalla Chiesa (FI) e il sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

Conclusa la parentesi PiazzaPulita, il giornalista si è soffermato sul cambio di rete di diversi conduttori. A riguardo Formigli non si è detto sorpreso. Anzi. "Sono un segno di vitalità, ma dubito che lo spartito dell'informazione televisiva cambi. Non credo che Bianca Berlinguer, ad esempio, farà una trasmissione molto diversa dal passato. È stata un'intuizione dell'editore Pier Silvio Berlusconi quella di creare attenzione con lo spostamento, rendendosi conto che si trattava di un programma più adatto a Retequattro che a Rai3".