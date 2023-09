Corrado Formigli, "perché Mediaset fa ascolti così alti": l'ultimo insulto

13 settembre 2023 a

Corrado Formigli si appresta a condurre una nuova edizione di PiazzaPulita in quella che è una sfida contro tutti. "Il giovedì soffriamo le pene dell’inferno. C’è di tutto, tra la fiction di Raiuno, Del Debbio e il calcio, ma non abbiamo alcuna intenzione di spostarci. Il giovedì resta un giorno storico e, soprattutto, se vuoi stare molto sull’attualità confezionando dei servizi lunghi, è complicato pensare ad una messa in onda al lunedì. Nel weekend avresti poco tempo per realizzarli", ammette raggiunto da TvBlog.

La7 ora avrà ancora come concorrente Bianca Berlinguer. Questa volta però non più come conduttrice Rai, bensì al timone di È sempre Cartabianca su Rete 4. "Credo che Berlusconi fosse diventato un fattore di blocco per Mediaset. La sua presenza rappresentava oggettivamente un freno. La mossa di Piersilvio è stata giusta, intelligente. Ha capito che il programma di Bianca è più adatto a Rete4 che a Rai3. È stata un’intuizione importante". Ecco però che non manca la stoccata al Biscione.

Alla domanda se con il governo di centrodestra, programmi come il suo ne risentono, Formigli replica: "Il boom delle vendite del libro di Vannacci ci dimostra che c’è un Paese che ha desiderio di rivalsa e che si è sentito per anni sottorappresentato. Questa voglia di esistere, di contare e di prendersi una rivincita rispetto a un blocco di potere di sinistra si riverbera nei programmi di Rete4. Il desiderio di rivalsa ha tenuto alto il pubblico di Mediaset. Alle ultime elezioni, obiettivamente, si è verificata una rottura storica, nel bene e nel male. Questo fatto epocale si sta consumando sulle reti Mediaset e non ne sono stupito. Sono soddisfatto degli ascolti che totalizza La7, un’emittente che non ha una potenza economica e tre reti come Mediaset. In compenso, siamo una realtà totalmente libera, indipendente rispetto al potere politico. Dall’altra parte possono dire lo stesso? Direi di no". Insomma, per Formigli gli ascolti del Biscione non sono legati all'interesse dei telespettatori nei programmi ma solo al "desiderio di rivalsa" degli elettori. Se lo dice lui...