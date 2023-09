Lampedusa, Licia Ronzulli: "Un tentativo di destabilizzazione"

14 settembre 2023 a

a

a

La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli è stata ospite di L'aria che tira, il programma di approfondimento politico condotto da David Parenzo su La7. Il giornalista padovano è tornata sulla questione che, in queste ore, sta soffocando Lampedusa. Circa 7mila migranti sono sbarcati sull'isola, causando non poco disordine e disagio ai residenti. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha parlato di una "regia" dietro a questi numerosi arrivi sulle coste italiane. E la forzista ha subito confermato che si tratta di una delle ipotesi al vaglio del governo.

"Onestamente - spiega la Ronzulli - che ci sia sempre stata un'ostilità nei confronti di un governo di centrodestra credo che sia sotto gli occhi di tutti". Ma Parenzo non ci sta. Il co-conduttore de La Zanzara prova a stuzzicarla, sostenendo che sia "assurdo pensare che il Partito democratico possa orchestrare un complotto di queste dimensioni".

La senatrice però nega subito qualsiasi accusa rivolta al partito di Elly Schlein e prosegue con il suo ragionamento. "Quando si parla di complotto ovviamente bisogna verificare. C'è un tentativo di destabilizzazione. Io credo - aggiunge la Ronzulli - che nessun paese possa essere preparato a 7 mila persone che sbarcano in un giorno attraverso barchini. Oltretutto senza olio nel motore, in modo da farli arrivare fuori dalle acque per essere salvati".

Lampedusa, qui l'intervento di Licia Ronzulli a L'aria che tira