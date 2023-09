Pomeriggio 5, i sospetti sulla scomparsa di Kata: "La mamma sa più di quello che dice"

14 settembre 2023 a

a

a

"Siamo arrivati al Far West". Francesca Carollo esordisce così ospite di Pomeriggio 5 nella puntata di giovedì 14 settembre. Qui la giornalista torna sulla scomparsa della piccola Kata e dice chiaro e tondo: "La mamma addirittura mette una taglia, io non ci sto". Per l'ospite di Myrta Merlino "non è questo il modo di aiutare gli investigatori, probabilmente la mamma di Kata sa a chi sta parlando, parla con un linguaggio criptico".

Da qui il sospetto: "Forse non può dirlo perché è minacciata?". Stando alle indiscrezioni riportate da Carollo, "lei ha addirittura consegnato un elenco con le persone sospettate che ora è al vaglio degli investigatori. Lei sa molto più di quello che dice. Ha il fratello e il cognato indagati, ha tentato il suicidio con l'ammoniaca, ha omesso di dire che il fratello era uno dei capetti del racket degli affitti". Quanto basta a far insospettire la giornalista che ricorda come "per gli investigatori il racket è il movente del rapimento" della piccola scomparsa dall'ex hotel Astor.

Una settimana durissima per Myrta Merlino, retroscena-Mediaset: cosa sta succedendo

Intanto a difendere la famiglia ci ha pensato Miguel Angel Romero Chicclo, padre di Kataleya, dopo che le indagini hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 5 persone, tra cui due zii della piccola. "Ho fiducia in mio fratello e in mio cognato, li conosco bene, sono sicuro che non sanno niente e hanno detto tutta la verità", "incolpare la mia famiglia mi offende", ha detto l'uomo.