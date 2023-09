Piazza Pulita, Formigli parte col botto: fango sulla famiglia Meloni

14 settembre 2023 a

Corrado Formigli riprende Piazza Pulita da dove l'aveva lasciata, attaccando Giorgia Meloni. Il conduttore, aprendo la puntata, ha messo nel mirino il premier con toni duri: "Lei non vuole venire nella mia trasmissione e ha vietato a tutti gli esponenti del partito di venire qui come ospiti". Poi Formigli rincara la dose: "Su Vannacci il premier non ha detto nulla. Ma quasi tutta la destra vorrebbe candidarlo", tuona.

Ma è poi sulla famiglia Meloni che scatta il fango. Dopo aver ascoltato l'intervento di Michele Serra che a sua volta ha attaccato il governo affermando che è l'espressione del neofascismo sdoganato da Berlusconi, ecco che parte il servizio sull'assemblea di Fratelli d'Italia. Ebbene, nel servizio, viene passata in rassegna la famiglia della Meloni definita "compagnia dell'anello". I collaboratori della Meloni vengono "schedati" e ovviamente criticati perché parte di una partito "familiare", come sottolinea Formigli.

La solita storia che la sinistra ripete da giorni, da quando Arianna Meloni ha assunto una carica ufficiale nel partito di Fratelli d'Italia. Insomma una macedonia di accuse (false) con un obiettivo chiaro: erodere il consenso del premier. Formigli a quanto pare non ha perso l'abitudine, il suo core business resta uno solo: il fango sul premier.