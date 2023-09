Senaldi inchioda la giornalista tedesca: "Non vogliono stare a Lampedusa? Bene..."

15 settembre 2023 a

a

a

Volano stracci nella trasmissione condotta da David Parenzo su La7, L'Aria che tira: da una parte la giornalista tedesca Constanze Reuscher, che ha spiegato come l'Italia debba impegnarsi di più per accogliere i migranti; e dall'altra Pietro Senaldi, che ha perso la pazienza di fronte all'ennesima lezione al governo. "Se c'è un diritto a migrare - ha detto il condirettore di Libero, riferendosi alle parole della collega - si può farlo dove si vuole, anche in Germania. E perché la Germania non li prende?".

Pietro Senaldi: la Germania ci ricatta e la commissaria Ue si dà all'uncinetto...

La Germania, in effetti, proprio come la Francia, ha detto basta agli ingressi dall'Italia. "Se i migranti non vogliono stare a Lampedusa e vogliono andare in Germania, perché Berlino non se li prende? Se hanno diritto ad andare dove vogliono, e vogliono andare a casa sua, li ospiti lei", ha continuato Senaldi, rivolgendosi alla Reuscher. A quel punto è intervenuto il conduttore, che ha ha preso le difese della collega tedesca, precisando che non parlava a nome del governo tedesco.

"'Li ospiti lei' - ha continuato Parenzo - fa il paio con quanti scrivono su Twitter, anche oggi, che tra i migranti c'è uno con il cappellino di Gucci o la maglietta di Prada. Una massa di idioti, chi scrive questo". Il condirettore di Libero, allora, ha ripreso la parola dicendo di non aver detto nulla di tutto questo. E il conduttore, facendo un parziale passo indietro, ha risposto: "Non stavo dicendo a te".

Qui lo scontro Senaldi-Reuscher a L'Aria che tira