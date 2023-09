Mara Venier, la sfida: "Perché voglio Giorgia Meloni a Domenica In"

15 settembre 2023 a

Mara Venier è pronta per tornare ancora una volta alla guida di Domenica In. Questa potrebbe essere la sua ultima edizione, ma è già stato detto in passato e poi ce n’è stata sempre un’altra. “Stavolta ne sono certa - ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera - mi sono detta: Mara, alla tua età pensionabile, è giusto mollare. Voglio dedicare più tempo alle persone che amo: mio marito Nicola, i figli, i nipoti…"

“Come mi ha insegnato Arbore - ha aggiunto - bisogna lasciare quando si è in alto, non quando sei caduto giù. Continuerò a lavorare in modo diverso, non a lungo termine. Il futuro è adesso”. Parlando della nuova edizione e della possibilità di avere in studio ospiti politici, la Venier non ha nascosto un suo desiderio: “Confesso che mi piacerebbe intervistare Giorgia Meloni: un 'a tu per tu' fra donne. Poi, voglio rifare una Domenica In itinerante, in giro per l'Italia: faremo una puntata in Emilia-Romagna, colpita dall'alluvione, e poi in Umbria”.

Nel corso dell’intervista la Venier ha fatto anche un viaggio tra i ricordi, ripescando un aneddoto con Arnold Schwarzenegger: “Aveva l'auricolare per ascoltare le mie domande, ma gli dava molto fastidio: ogni due minuti se lo toglieva dall'orecchio e lo scaraventava a terra. Assisteva alla scena il produttore Lucisano: io mi stavo innervosendo… Allora, mi sono rivolta direttamente a Lucisano dicendo ad alta voce: la prossima volta che questo butta per terra l'auricolare, lo mando al diavolo e me ne vado! Il traduttore simultaneo traduce la mia frase e da quel momento Schwarzenegger è stato buono per 40 minuti di intervista”.