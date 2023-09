Uomini e Donne, Maria De Filippi definitiva: la sentenza su Gemma Galgani

15 settembre 2023 a

Passano gli anni, ma Gemma Galgani continua a rimanere una grande protagonista a Uomini e Donne. La ricerca dell’amore va avanti anno dopo anno, ma soprattutto non passano mai di moda le polemiche e i battibecchi con gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nel corso dell’ultima puntata Maria De Filippi è tornata su un argomento che aveva generato un po’ di tensioni in studio.

Protagoniste la Galgani e Aurora Tropea. Rivolgendosi a quest’ultima, la padrona di casa ha sottolineato di aver fatto “controllare ai ragazzi di Witty, per vedere se era riconducibile al tuo profilo. Mi hanno detto che non è possibile affermare che lei ha postato quella foto, in quanto quella immagine vicina può averla messa qualcuno. Quindi non si può dire che l’ha fatto e neanche che non l’ha fatto. Bisogna dire la verità: non si può dire che è stata lei”. Questa è quindi stata la “sentenza” della De Filippi sull’immagine che Aurora avrebbe condiviso per insultare la Galgani sui social.

A proposito della dama torinese, è stata molto dibattuta la sua esterna con Maurizio: la Galgani si è buttata in piscina con tutti i vestiti e si è lasciata andare anche a varie allusioni spinte. Gli opinionisti l’hanno attaccata, ma dal cane suo il cavaliere si è detto incuriosito e per nulla infastidito dalle provocazioni della dama.