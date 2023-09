Uomini e Donne, Giorgio Manetti: “Non ho cambiato la mia opinione su Tina Cipollari.” Poi sogna Ballando con le stelle e Pechino Express

Lorenzo Pugnaloni 13 settembre 2023 a

a

a

di Lorenzo Pugnaloni

Giorgio Manetti, apostrofato dal grande pubblico anche come “Il gabbiano”, è stato uno dei cavalieri più noti della trasmissione di Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi, durante il quale ha avuto una storia d’amore con la dama torinese Gemma Galgani. Il pubblico ricorda i due come i “protagonisti storici” del Trono Over, in quanto hanno tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori. Ad oggi la Galgani fa ancora parte del dating show di Canale5, mentre Giorgio prosegue la sua vita lontana dalle telecamere della Mediaset, e port avanti progetti in ambito cinematografico e di stampo musicale. Oggi abbiamo fatto quattro chiacchiere con l’ex volto del talk show dei sentimenti, il quale ha parlato con noi di LiberoQuotidiano.it dei suoi progetti, dei programmi televisivi a cui gli piacerebbe partecipare e svela la sua vera opinione sull’opinionista Tina Cipollari.

Salve Giorgio, come sta e come ha trascorso quest’estate?

«Sto bene grazie, non posso lamentarmi, a 67 anni compiuti…. Solitamente non passo l’estate sulle spiagge in Italia: c’è troppo affollamento come nei ristoranti,nei locali ecc. Firenze è sempre la città più calda d’Italia, preferisco quindi soggiornare in alcuni resorts in campagna con piscina, vista tramonto e proseguire con una cena in un locale tipico della zona in buona compagnia…questa è la mia idea di vacanza! D’altra parte, ho viaggiato all’estero per così tanti anni, visitato posti bellissimi. Adesso, molta privacy e selezione!»

Il pubblico fedele di Canale 5 l’ha conosciuta grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, a distanza di anni qual è il ricordo più bello che porta con sé di quell’esperienza?

«Ringrazio Maria ed il suo efficientissimo staff per avermi dato la possibilità di partecipare a U&D e, di conseguenza, diventare molto popolare. Conservo molti bei ricordi dei miei tre anni di trasmissione, uno in particolare mi fece emozionare, lo terrò sempre nel mio cuore…. Una mattina ero in stazione a Milano, dopo aver partecipato il giorno prima alla trasmissione di Barbara D’Urso insieme a Gemma, che avevo salutato poco prima perché proseguiva per Torino, mentre io aspettavo il mio, per Firenze. Si avvicina a me un tizio, sui 50 anni, barba di alcuni giorni, aspetto un po’ trasandato. Pensavo volesse fare un selfie oppure chiedermi dei soldi per un caffè, ma lui mi risponde di no…. Mi dice che da diverso tempo pernotta in un ricovero per barboni e sbandati a Milano; ha perso il lavoro, non ha soldi e sua moglie se ne è andata. Mi spiega però che nella sala mensa del dormitorio è presente una Tv e insieme alle altre persone della struttura, non perdono una puntata di Uomini e Donne. La cosa mi sorprende, non capisco il nesso e gli domando perché, con tutti i problemi che devono affrontare quotidianamente…. Mi dice che aspettano di vedere me, Giorgio, in trasmissione perché le mie parole “ci fanno stare bene, tutti ti vogliono bene per come ti comporti e per la tua umiltà e disponibilità…”. Non dimenticherò mai quella persona, gli strinsi la mano con enorme piacere, quello è il ricordo più bello in assoluto.»

Nonostante sia passato del tempo, lei conserva ancora un’amicizia con Anna Tedesco. Come definirebbe il vostro rapporto ad oggi? Ha mai pensato che avrebbe potuto esserci dell’altro?

«Ho un bellissimo rapporto di amicizia con Anna Tedesco, che dura tutt’oggi. Durante la nostra partecipazione a U&D, tutti pensavano che ci fosse stato qualcosa di importante tra noi: non era come dicevano, soltanto una bella amicizia. Ci vediamo a volte, in varie occasioni ma niente di più. Una bellissima donna, spero che la nostra amicizia duri ancora a lungo.»

Parlando del programma, tra le prime anticipazioni web sulle registrazioni che andranno in onda a breve si parla di uno scontro molto infuocato tra l’opinionista Gianni Sperti e la dama Aurora Tropea. Non è la prima volta che gli animi si scaldano tra loro, che ne pensa?

«Onestamente parlando, non ho nessuna opinione al riguardo: sono dinamiche televisive in un programma di intrattenimento pomeridiano. Ma ritengo comunque che in qualsiasi contesto, si debbano prima di tutto rispettare le persone che vi partecipano.»

Quest’estate girava una fake news che vedeva l’assenza di Tina Cipollari nel suo storico ruolo da opinionista, successivamente lei aveva rilasciato un’intervista in cui non condivideva alcuni suoi atteggiamenti recenti nella scorsa edizione e ne è derivato un “scontro a distanza”. Ha avuto modo di chiarire con lei? Come mai ha cambiato opinione su Tina?

«Non ho assolutamente cambiato la mia opinione su Tina: è una persona simpaticissima e sa fare bene il suo lavoro come opinionista. Nel caso specifico, mi ero riferito ad una puntata in particolare, durante la quale ho visto un comportamento non proprio rispettoso nei confronti di un partecipante, tutto qui. La mia era una opinione da spettatore e tale rimane, d’altra parte condivisa da tantissime persone; quindi, non ho niente da chiarire con nessuno.»

Se le chiedessero di tornare in trasmissione per conoscere nuove dame, che cosa risponderebbe? Negli ultimi anni c’è stata una donna in particolare che ha catturato la sua attenzione dal piccolo schermo?

«Non ho nessuna intenzione di tornare a U&D: è stata una meravigliosa esperienza, divertente e soprattutto mi ha permesso di incontrare tante persone che sono venute in trasmissione per conoscermi. Sono estremamente lusingato per tutte le attenzioni che ho ricevuto! Se c’è una persona che avrei avuto il piacere di conoscere? Certo, si chiama Isabella Ricci, che ha recentemente divorziato con il suo corteggiatore conosciuto all’interno di U&D…ma tant’è, non c’è stata occasione.»

Parlando dei reality della prossima stagione televisiva, si candiderebbe mai alla partecipazione di uno di questi? Ad esempio Grande Fratello o Isola dei famosi, quale rispecchierebbe di più il suo personaggio?

«Nel febbraio 2020 ho incontrato Alfonso Signorini a Roma, ero stato contattato dalla Redazione per una mia eventuale partecipazione al GF Vip. Signorini è stato gentilissimo nei miei confronti, spiegandomi tutte le dinamiche del programma. Il giorno dopo lo ringraziai per la sua gentile offerta ma spiegai che non me la sentivo di partecipare al GF Vip. Per quanto riguarda partecipare ad altri programmi televisivi, forse Ballando con le stelle…oppure Pechino Express, potrebbero essere delle ottime esperienze.»

L’abbiamo vista protagonista anche in progetti di stampo cinematografico, ci sono altri progetti in cantiere di questo tipo?

«Sì, ho prodotto in passato un cortometraggio, in inglese: A Killer for A Friend. Anche se non ho avuto grandi esperienze nel settore, devo dire che il cinema mi appassiona più della tv. Al momento, però, non ho alcun progetto cinematografico: in questo Paese è molto, molto difficile emergere…Alcuni mesi fa, fui contattato da Giusy Mercury, una bravissima cantante melodica, la quale mi propose di cantare una canzone in duetto con lei, pensavo scherzasse! Invece abbiamo inciso una canzone insieme, il titolo è “Respirando” ed il prossimo 11 ottobre canteremo questo brano (video visibile su YouTube) in diretta su Canale Italia, oltre ad una cover di una canzone di Mina, in assoluto la mia cantante italiana preferita.»

Ad oggi, sentimentalmente parlando, cosa può raccontarci? La ringraziamo per la disponibilità.

«Al momento sono single, dopo aver chiuso la mia relazione nel 2021. Ci tengo a precisare che preferisco la vita di coppia: dà molte più soddisfazioni di una vita da single, specialmente alla mia età. Frequento alcune amicizie, non vado in locali affollati a meno che non si tratti di serate di lavoro. Il mondo di oggi non mi appartiene più di tanto: troppa frenesia e valori che non esistono quasi più. Sono aperto a nuove conoscenze, ma la persona ideale per me deve avere alcune doti fondamentali: femminilità, esperienza e bellezza interiore. Tic toc, c’è qualcuna speciale là fuori?»