Uomini e donne, "stai zitto scimmione": Maria De Filippi ferma tutto

14 settembre 2023 a

a

a

Volano stracci a Uomini e Donne. Durante la puntata del 14 settembre su Canale 5, Maria De Filippi riesce a fatica a trattenere Aurora Tropea, Gemma Galgani e Gianni Sperti. E tra i tre scoppia il putiferio. Ad aprire le danze la Galgani che ha accusato Aurora di aver condiviso su Instagram un post "vergognoso" di un utente. Ma a sua volta la Tropea ha assicurato di non aver fatto nulla.

Ecco allora che Sperti si è messo in mezzo sbugiardando Aurora e sostenendo che sì, quel post contro Gemma lo aveva condiviso proprio lei. "Mi difendo dalle vostre calunnie. Gianni, io ti querelo, ti denuncio. Se mi calunni ti porto in tribunale", ha tuonato Aurora. "Parla di una donna, Gemma, come una poco di buono è vergognoso".

Rovinosa retromarcia: chi "scarica" Milly Carlucci dopo averle detto "sì"

Anche la De Filippi è stata costretta a intervenire: "Sono 16 minuti e 18 secondi che state parlando di queste cose, di questo argomento, pensa quanto sono stufa io". Finita qui? Niente affatto: prima di congedarsi Aurora se l'è presa con Sperti: "Ma stai zitto scimmione". "Ecco, scimmione mi mancava", ha commentato l’opinionista sorridendo. Insomma, alla faccia della nuova direttiva dell'ad Pier Silvio Berlusconi che prevede uno stop al trash.