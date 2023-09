Reazione a catena, un secondo fa la storia: Liorni sconvolto

16 settembre 2023 a

a

a

Grande entusiasmo su Twitter per i "Qua e là", i campioni in carica di Reazione a catena, il game show condotto da Marco Liorni in fascia pre-serale su Rai 1. A colpire i telespettatori è stata la sfida di ieri sera con le "Zanzarine" da Milano. All'Intesa vincente, infatti, le due squadre hanno pareggiato. E lo spareggio, poi, è stato vinto dai ragazzi dei "Qua e là" sul filo di lana: i campioni sono riusciti a vincere indovinando la parola in un secondo, mentre le sfidanti l'avevano indovinata in due secondi.

Prego? Come buttano via 38mila euro in un secondo: sconcerto a Reazione a Catena

"Per la prima volta quest’anno a #reazioneacatena, uno spareggio è stato vinto grazie a una parola indovinata in appena 1 secondo. Bravi #quaela (e brave le #zanzarine) che hanno portato la sfida fino allo spareggio", ha scritto su Twitter l'account "Statistiche Reazione a catena". Come al solito, però, non mancano le polemiche. Un utente, per esempio, tifava per le "Zanzarine": "Ma chi se ne frega di Gianmarco (uno dei membri dei 'Qua e là', ndr), stasera dovevano vincere le 'Zanzarine', tre belle ragazze milanesi, e poi nello spareggio dell'Intesa Vincente anche i maschi ci hanno messo due secondi per dire la parola Lirica, altro che un secondo".

"Ha salvato quest'edizione del programma". Reazione a Catena, pazzesco: chi è questo ragazzo

Alla fine i tre campioni, Marco, Pierpaolo e Gianmarco, sono arrivati all’Ultima Catena con 101mila euro. La parola finale era "Fuoco", mentre la successiva iniziava con "Be" e finiva con "A". I "Qua e Là", allora, hanno deciso di acquistare il terzo elemento, che era "Golfo", e hanno provato a indovinare la parola con un montepremi finale pari a 790 euro. I campioni hanno detto "Benzina" ma hanno sbagliato. Liorni, infatti, ha rivelato che la parola corretta era "Bengala".