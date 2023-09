Pier Silvio Berlusconi furioso con Bianca Berlinguer: "Come si permette?"

16 settembre 2023 a

Tra Bianca Berlinguer e Pier Silvio Berlusconi non tira una buona aria. È quanto sostiene Carmelo Caruso, che su Il Foglio parla di un Berlusconi infuriato. “La Rai riprenderebbe Berlinguer domani, Mediaset la riporterebbe stasera”, scrive Caruso, secondo cui la conduttrice avrebbe palesato delle difficoltà ad inserirsi all’interno della nuova azienda. Eppure gli ascolti delle prime due puntate sono stati buoni, così come è stata data carta bianca alla Berlinguer.

Stando a quanto riportato su Il Foglio, lo studio sarebbe “terrorizzato” dalla conduttrice, descritta come una maniaca del controllo. A far arrabbiare il numero uno del Biscione è però un episodio legato a Concita De Gregorio, altra novità del programma. La giornalista pare che abbia salutato la Berlinguer al termine della puntata, chiedendole come stia. La risposta sarebbe stata più o meno la seguente: “Insomma… bisogna anche ambientarsi in un’azienda nuova e molto diversa rispetto a quella dove sono stata, per trentaquattro anni”.

Parole che avrebbero fatto saltare dalla sedia Berlusconi. “Ma come si permette?”, avrebbe sbottato il numero uno di Cologno Monzese. “Le hanno fatto un contratto - è la ricostruzione su Il Foglio - si dice, da seicentomila euro, può invitare chi vuole e dice ‘non proprio facilissima’? Come si permette?”.