Domenica In, "meglio prima": Carlo Verdone gela la Venier

17 settembre 2023 a

a

a

Anche Carlo Verdone tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Domenica In su Rai 1. A colpire, nel corso dell'intervista, sono state alcune parole del noto attore. Quest'ultimo, infatti, ha confessato che avrebbe preferito condurre la vita di prima, ovvero quella in cui non era ancora famoso. Verdone ha rivelato che spesso riceve delle chiamate da amici che gli chiedono dei favori. Molti hanno una specifica richiesta, cioè inviare dei messaggi o dei video fatti da lui con i saluti. Inoltre ha anche riferito che i fan vogliono il saluto personale, dunque l’attore è costretto a farne tanti con un destinatario specifico. Il tutto, comunque, è stato affrontato in chiave ironica.

Mara Venier interrompe i Pooh e poi scappa: caos in studio

“Pronto Carlo segnati questi nomi che questi sono dei fan tuoi che si ammazzano di risate. Fai un video a uno per uno, non tutti insieme e devi dire ‘Ti voglio bene e grazie che mi seguite’…forse era meglio prima”, ha detto Verdone durante l'intervista. A un certo punto, poi, nello studio è entrato anche San Giovanni, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. E insieme a lui altri attori emergenti, che faranno parte della seconda stagione della sua serie, "Vita da Carlo". Proprio Sangiovanni indosserà i panni dell'attore negli anni della sua giovinezza.