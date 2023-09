Reazione a Catena, scoppia il caos: "E allora dillo!", rissa tra sorelle

18 settembre 2023 a

Riserva sempre sorprese, Reazione a Catena. La tensione negli studi del quiz preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni è sempre palpabile, perché oltre ai soldi del montepremi ci sono in ballo la faccia e l'orgoglio personale dei concorrenti. E, si sa, quando a giocare sono i parenti la situazione rischia di diventare incandescente in un attimo.

I campioni Qua e là, eredi morali e materiali degli indimenticati Dai e dai, se la devono vedere con tre sorelle siciliane, frenate però da un po' di emozione e forse anche dal carattere fumantino della famiglia. La loro manche dell'Intesa vincente non è andata benissimo, con due sole risposte a 15 secondi dallo scadere. Per questo hanno osato chiedendo il radoppio, che consente di dare 2 punti richiedendo però di indovinare due parole insieme.

Prego? Come buttano via 38mila euro in un secondo: sconcerto a Reazione a Catena

La risposta, in questo, caso, non era impossibile: "Giulio Cesare". Si parte, con le due sorelle che si alternano a fornire gli indizi: "Chi", "Era", "Imperatore", "Roma", "Augusto". Una delle due ha gli occhi sbarrati ed è in evidente difficoltà, chiamando il "passo". La terza, seduta sulla sedia, sussurra: "Cesare". L'altra sorella, stizzita, la rimprovera: "E allora perché non lo dici?". Timidamente, la sorella sotto accusa si difende: "Ma servivano due parole non solo una, Cesare". "Il nome, Giulio", aggiunge l'altra, addirittura allontanandosi dalla postazione. Il sorriso è tiratissimo, l'imbarazzo è grande.

"Lite in famiglia, lite tra sorelle", prova a riportare la calma Liorni, anche lui un po' spiazzato. E sui social si scatenano: "Ora la mena a quell'altra". Fortunatamente, l'avventura delle tre sorelle è terminata subito, senza rischiare di degenerare nella prova finale, quella a maggior tasso di nervosismo.