Reazione a Catena, attimi di sconcerto: come buttano via 38mila euro in un secondo

Come sempre, su Rai 1, va in onda Reazione a Catena. Il conduttore Marco Liorni ha accolto i campioni della trasmissione: i Qua e Là e dato il benvenuto al nuovo trio sfidante: Gli Amici In Sella. I nuovi sfidanti. Giorgia, Vito e Daniele, provengono da Marsala e hanno scelto questo soprannome perché il loro hobby preferito è proprio l’equitazione.

Dopo le consuete manches - Caccia sulla Parola e Le Catene Musicali -, Gli Amici In Sella, hanno partecipato per primi al gioco de L’Intesa Vincente, indovinando ben 5 parole. Troppo poche per battere I Qua e Là, che ne hanno azzeccate addirittura 17, riconfermandosi quindi campioni di Reazione a Catena e conquistando il pass per L’Ultima Catena. Marco, Pierpaolo e Gianmarco hanno affrontato questo step con un montepremi altissimo: ben 151mila euro. Durante il percorso verso L’Ultima Parola, hanno dimezzato un paio di volte la cifra, conservando "solo" 37.750 euro.

I giovani concorrenti si sono resi però protagonisti di una curiosa gaffe che ha impedito loro di portarsi a casa il montepremi. I campioni avrebbero dovuto indovinare la parola compresa tra RI e O, partendo dal termine Pugno. A questo punto hanno deciso di rischiare, scegliendo di non comprare il Terzo Elemento. I Qua e Là hanno risposto Rigido. Ma la soluzione era Riso. Il loro coraggio non ha portato gli effetti sperati. Poco male: avranno ancora l'occasione di riconfermarsi campioni della trasmissione.