Domenica In, finisce a insulti per la Venier: "Un'altra rottura di pal***e"

Sta per cominciare la 48esima edizione di Domenica In, il programma televisivo di intrattenimento in onda su Rai 1. Alla conduzione ci sarà ancora - ma sembra per l'ultima volta - Mara Venier. Da mesi si vocifera infatti il suo potenziale addio al format, ipotesi peraltro confermata dalla stessa mattatrice veneta, desiderosa di trascorrere maggior tempo con il marito Nicola Carraro.

La “Zia d’Italia” potrebbe quindi lasciare il passo a colleghi. Ma al momento non vede l’ora di tornare alla conduzione per la stagione televisiva 2023/2024,come da lei stessa confermato con un recente post sui social. La Venier ha infatti pubblicato una foto in compagnia di Elisabetta Ferracini e di Giulio Longari, firmando con la descrizione: “I miei amori: Lisa, Giulio e Nina“. I commenti degli haters, però, non si sono fatti attendere.

Mara Venier e i soldi, "ne ho comprata una a tutti": sconcerto generale

“Un’altra stagione di rottura di palle!“, ha commentato un detrattore. La Venier ha però replicato con semplicità: “Cambia canale“, corredando il tutto con un cuore rosso. Ma l’hater ha sentenziato di conseguenza: “È riduttivo dire ‘cambia canale’, io pago il canone per vedere te, ed altri come te, perennemente. Ogni anno dici che lasci, ma stai inevitabilmente su quella poltrona… Allora è meglio tacere“.

La conduttrice ha scelto di non proseguire oltre la discussione su Instagram. Ma in compenso i fan si sono scatenati in sua difesa sotto al post pubblicato sulla piattaforma. Un utente ha infatti rassicurato la conduttrice: “Zia Mara, sei bellissima. Soprattutto dentro, perché vai oltre a simili affermazioni, fatte sicuramente da chi non è felice“.