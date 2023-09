Beatrice Pepe, lite in diretta con Porro: "Mi preoccupano persone come lei!"

19 settembre 2023 a

Ancora uno scontro fortissimo a Quarta Repubblica. Protagonista sempre lei, Beatrice Pepe, attivista di Ultima Generazione. Al centro del dibattito c'è lo scontro sulle politiche ambientali. A un certo punto, in un momento di calma apparente, la Pepe perde le staffe e comincia a inveire contro Nicola Porro: "Per l'agricoltura c'è stata una perdita di sei miliardi, Copernicus, andate a guardare sul web cercate". Porro prova a interrompere il fiume in piena: "Ma chi gliel'ha detto?".

A questo punto la Pepe alza ancora di più i toni: "A lei queste cose dovrebbero interessare, le ha degli ulivi". Porro la zittisce subito: "Sa di cosa mi preoccupo? Di persone come lei che non hanno fatto combattere la Xylella". A questo punto lo scontro diventa aperto.

E la Pepe è fuori controllo, alza la voce e prova a ribattere su Porro: "Sa di cosa mi preoccupo di persone come lei che hanno uno spazio pubblico e non fanno informazione". Porro chiude lo scontro ribadendo: "Non avete fatto nulla per la Xylella, rifletta su questo". Insomma, l'attivista di Ultima Generazione ancora una volta è stata protagonista, dopo quello con Chicco Testa, di un epico scontro in tv. Ci sta prendendo gusto?



