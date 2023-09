Pomeriggio 5, nonna Licia da Myrta Merlino: "Come evitare le truffe"

19 settembre 2023 a

"Qual è il consiglio più importante che tu dai agli anziani per evitare le truffe?": Myrta Merlino lo ha chiesto a un'ospite speciale di Pomeriggio 5, nonna Licia. Che le ha risposto: "Bisogna stare molto attenti alle truffe, avvisare subito i familiari e rivolgersi alle forze dell'ordine in modo che queste persone vengano acciuffate perché sono dei delinquenti a truffare tutti ma soprattutto le persone di una certa età, siamo più vulnerabili". "Hai proprio ragione nonna Licia", ha chiosato allora la conduttrice.

Intanto il nuovo programma della Merlino su Canale 5 sarebbe finito sotto la lente di Mediaset. Il motivo? Gli ascolti, forse non proprio soddisfacenti. A dire il vero, l'esordio dello scorso 4 settembre aveva dato inizialmente dei buoni risultati. In un primo momento, quindi, sembrava fosse stata premiata la lungimiranza dell'ad dell'azienda Pier Silvio Berlusconi. Oggi, invece, la situazione apparirebbe un po' diversa, stando ai dati. Qualche giorno fa, Marco Zonetti su Dagospia ha fatto notare che "lo scorso lunedì 4 settembre, senza la concorrenza di Alberto Matano e della sua Vita in Diretta su Rai1, il nuovo Pomeriggio Cinque firmato Merlino è partito alla grande ottenendo il 21.37% pari a 1.637.000 spettatori nella prima parte, il 19.33% pari a 1.572.000 nella seconda, il 16.57% e 1.482.000 nei Saluti". Poi, con la ripresa de La vita in diretta su Rai 1 lunedì 11 settembre, la distanza tra i due programmi si sarebbe fatta sempre più profonda: "Giovedì 14 settembre, in sovrapposizione, La Vita in Diretta si è assestato al 18.82% di share e Pomeriggio Cinque al 13.63%. Ben cinque punti di differenza".