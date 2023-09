Farinetti difende Meloni: "Banche, la mossa più di sinistra in assoluto"

20 settembre 2023 a

a

a

Oscar Farinetti si schiera dalla parte di Giorgia Meloni. L'imprenditore non vuole entrare nel coro della sinistra che di fatto attacca quotidianamente il governo soprattutto sul fronte dell'economia. Come è noto i gufi si sono fatti avanti e grandi commentatori e analisti ex Pd hanno scritto sul Financial Times che faremo una brutta fine. Peccato che le cose non stanno così e il governo sta facendo sforzi importanti per immettere soldi freschi nelle tasche degli italiani.

E Oscar Farinetti non si presta a questi giochetti e interpellato a È sempre Cartabianca ha usato parole chiare per definire l'operato del governo, soprattutto sul fronte economico: "Io temevo per la nostra immagine internazionale e invece credo che Giorgia Meloni non si sia mossa male, si è dimostrata atlantista e mi piace. Quella sugli extra-profitti delle banche è stata la mossa più di sinistra!".

"Sempre colpa della Meloni?": migranti, Mauro Corona prende a schiaffi la sinistra

Già qualche giorno fa aveva dovuto rispondere alla Gruber che gli chiedeva conto dell'articolo del Financial Times, Farinetti aveva risposto così: "Io non sono affatto preoccupato per l'economia e per le imprese. Abbiamo tenuto lo stesso livello di esportazioni del 2022, un anno d'oro. E non è stato certo merito di Draghi come ora non lo è di questo governo. Nel turismo, nonostante una flessione ad agosto, siamo andati bene nei mesi di maggio e giugno con un segno più che ha fatto registrare tutto il comparto. Questa Italia è in forma e cresce più di Francia e Germania, ecco perché non mi sento preoccupato". Partita chiusa.