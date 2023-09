Fiordaliso umiliata: "Vai a casa, hai il doppio dei miei anni"

R0berto Tortora 21 settembre 2023 a

Vecchia casa, nuove tensioni: "è il Grande Fratello bellezza”. Succede che gli animi si surriscaldano tra Claudio Roma, veterinario e imprenditore 34ennne e la cantante Fiordaliso, 67 anni. Tutto merito (o per colpa) degli autori che hanno costretto gli inquilini a sottoporsi a una diabolica “prova sincerità”, dovendo indicare il concorrente più narcisista e ipocrita.

Roma, allora, è andato su tutte le furie quando ha commentato il voto che gli è stato dato proprio da Fiordaliso. E lì sono partite le frasi infelici del concorrente: “Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa, tutti hanno bisogno di un sogno tu no. Hai un sogno minore del nostro”. Fiordaliso, inizialmente perplessa, ha poi replicato: “Chi te l’ha detto che ho un sogno minore del tuo, come ti permetti?”. “Perché tu hai il doppio dei miei anni”, la controreplica di Claudio. “Ma cosa vuol dire? Allora ho fatto bene a votarti”, ha tuonato infine la cantante.

Subito polemiche dentro e fuori la casa, con Massimiliano Varrese che ha stigmatizzato l’attacco del veterinario: “Questa non è una cosa carina da dire. Non è detto che uno a 70 o 80 anni non abbia un sogno, che ne sai che lei ha avuto tutto?”. “Tu non puoi saperlo”, ha concluso Fiordaliso prima che la conversazione sfumasse su altri argomenti.

Lo stesso Roma, criticato aspramente sul web, ha poi rincarato la dose scagliandosi sul conduttore, Alfonso Signorini il quale, nel presentarlo, lo ha definito come un uomo che “ha un passato da spacciatore”. Roma ha effettivamente avuto dei problemi con la giustizia per via di vicende non chiarite e riguardanti sostanze stupefacenti, ma il concorrente ha lasciato intendere che la parola “spacciatore” è stata, a suo avviso, usata fuori luogo e con poco tatto. Insomma, una parola buona per tutti. Più o meno.