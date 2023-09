Caterina Balivo festeggia? "Vincita annullata": un caso senza precedenti in Rai

Roberto Tortora 21 settembre 2023 a

Fatica a spiccare il volo La Volta Buona, programma pomeridiano del pomeriggio di Rai 1, che ha preso il posto del più collaudato Oggi è un altro Giorno. Ascolti tutt’altro che soddisfacenti per la conduttrice Caterina Balivo, che non riesce nemmeno a raggiungere in media il 13% di share (il predecessore, con Serena Bortone al timone, faceva il 16%). Se scenderanno ancora, non è escluso che la Rai possa correre ai ripari con decisioni drastiche.

In più ci si mette la conduttrice, la Balivo, che ha preso un abbaglio con un telespettatore in collegamento telefonico. A domanda sulla canzone “Pedro” di Raffaella Carrà, il signor Massimo avrebbe dovuto indovinare le strade di quali città sono quelle citate nel brano della Carrà e la risposta giusta è “Santa Fe”. Il concorrente, invece, ha risposto “Saint-Tropez”. La Balivo non se n’è accorta e ha festeggiato in studio la risposta che era tutt’altro che giusta.

L’account Twitter “CinguetteRai” ha reso noto, così, che la vincita, pari a 500 euro, è stata annullata. A trarre in inganno la Balivo anche Carolina di Domenico, al suo fianco durante il gioco e che ha esclamato: “L’ha detto, l’ha detto”. La conduttrice, forse già dubbiosa, ha chiesto: “Ha detto Santa Fe?”. “Sì, l’ha detto” ha ripetuto convintamente la Di Domenico. Dopodiché è partita la musica in studio e si è festeggiato con l’erronea certezza che Massimo avesse dato la risposta giusta. Una beffa e per la Balivo si prevedono giorni difficili, in cui dovrà raddrizzare una barca che non è salpata con i migliori auspici. Per il concorrente, purtroppo, quella telefonata non è stata “la volta buona”.