Caterina Balivo a Venezia in reggiseno sul red carpet: si girano tutti

Caterina Balivo stupisce tutti. Ospite del festival di Venezia, dove in questi giorni si sta svolgendo l’ottantesima edizione della Mostra del Cinema, la conduttrice Rai sfoggia un outfit da togliere il fiato. Sul tappeto rosso insieme al marito Guido Maria Brera, la Balivo si mostra con un completo giacca pantalone nero e il dettaglio del reggiseno a vista. Una scelta elegantissima la sua.

Ma la coppia sul red carper non era sua. Con loro Patrick Dempsey, che in laguna è sbarcato per presentare il film Ferrari, diretto da Michael Mann. L'attore a quel punto ha abbracciato Brera, mentre la Balivo lo ha salutato con un fragoroso "Patrick" e con tanto di abbraccio e bacio sulla guancia. A pubblicare il filmato è stata la stessa presentatrice tv.

Intanto è tutto pronto per il ritorno su Rai 1, dove la Balivo sostituirà Serena Bortone. Per la prima c'è un nuovo programma dal nome La volta buona, in onda da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 16. La conduttrice campana andrà così a occupare quello stesso spazio che già aveva coperto con Vieni da me. Insomma, dopo una breve parentesi su La7, la Balivo torna a Viale Mazzini e le aspettative sono altissime.