Caterina Balivo, imbarazzo a La volta buona: "Pantalone strappato, nascosto tutto"

Caterina Balivo è stata suo malgrado protagonista di un incidente imbarazzante alla presentazione del daytime autunnale Rai. Come lei stessa ha confessato sui social nelle sue storie Instagram.: "Non sapete cosa mi è successo mentre arrivavo. Ve lo svelo dopo, intanto vado a pranzo". Caterina Balivo scherzando sul suo profilo in un video ha poi aggiunto: "Prima di cadere rovinosamente dalla bicicletta ho girato questo per voi! Però che arrivo bomba con pantalone strappato e nascosto tutto il tempo. La volta buona" Pantalone strappato, pantalone fortunato. "E poi il giallo è il colore della velocità, - ha spiega la Balivo - perciò ci può stare uno strappo".

La conduttrice napoletana si trovava a Roma per presentare il suo nuovo format Rai, La Volta Buona. Si tratta di un programma - ha rivelato la Balivo all'Ansa - votato alla positività. Si parte dal titolo, La volta buona: pensando a quando superiamo un impedimento, impariamo a fare qualcosa, raccontiamo una cosa bella che abbiamo solo noi; quando raccontiamo una vita nella quale c'è una grande resilienza, grazie alla quale si va avanti e si può vincere". La Volta Buona, andrà in onda su Rai1 dall'11 settembre alle 14, per due ore di diretta dal lunedì al venerdì.