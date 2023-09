Teo Mammucari a Ballando, si presenta così: scoppia la bufera per questo video

21 settembre 2023 a

Bufera su Teo Mammucari dopo il video di presentazione a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci lo ha voluto nel cast dopo la sua esperienza come giurato nel programma di Maria De Filippi, Tu si que vales, su Canale 5. Dopo le insistenti voci di questa estate, l’annuncio ufficiale della sua partecipazione al talent è arrivato attraverso un video postato dagli account social della trasmissione. Proprio questo filmato, però, è finito nel mirino delle critiche.

A far scatenare la bufera è stato il fatto che Mammucari parli e si riprenda mentre è su un monoruota, cioè una sorta di monopattino elettrico senza manubrio. Un po' pericoloso, secondo gli utenti. Uno di loro, per esempio, ha scritto: “Sono contento, ma stai attento con il telefono, con la nuova legge ti tirano via la patente per 3 mesi e 1600 euro di multa”. Un altro invece: “Cerca di essere di esempio per i giovani e rispetta il codice della strada”. E ancora: “Ti dovrebbero ritirare la patente a vita”, oppure “Complimenti per i video diseducativi che pubblicate! Sul monopattino, senza casco e col cellulare in mano!”.

Critiche a parte, in tanti hanno commentato con entusiasmo l’arrivo di Mammucari nel cast di Ballando, considerandolo un personaggio che sarà in grado di dare valore aggiunto al talent show. Dunque, con quest'ultimo annuncio, salgono a nove i concorrenti ufficiali del talent di Rai 1: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce e Teo Mammucari.