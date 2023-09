Caterina Balivo travolta in diretta: "Ma come ti permetti?", ospite vip furiosa

22 settembre 2023 a

Pomeriggio difficile per Caterina Balivo, che a La volta buona ha intervistato Katia Ricciarelli. A un certo punto la conversazione ha però preso una piega spiacevole: da un lato è emersa qualche dimenticanza della conduttrice in merito alla preparazione dell’intervista, dall’altro la Ricciarelli si è confermata un po’ pesante. Il risultato è stato un clima piuttosto imbarazzato in studio, che però ha strappato un sorriso al pubblico a casa.

La Ricciarelli stava parlando dei suoi due grandi amori, José Maria Carreras e Pippo Baudo. La Balivo le ha chiesto come mai non si è mai sposata con il tenore, nonostante i due abbiano vissuto un amore travolgente. “Perché non ti sei sposata?”, ha domandato commettendo una gaffe. “Lui era già sposato”, ha ricordato la Ricciarelli. Avendo compreso l’errore, la conduttrice è prima scoppiata a ridere e poi ha provato a correggere il tiro, ottenendo però come unico risultato quello di far arrabbiare la sua ospite.

“Ah, allora tu eri l’amante”, ha constatato la Balivo. La Ricciarelli non ha affatto gradito questa definizione, anche se è corretta: “Ma come ti permetti?”, ha tuonato. “Io ero l’amore della sua vita”, ha aggiunto. Questo scambio è stato oggetto di critiche da parte di Davide Maggio, che ha messo nel mirino specialmente la Balivo: “DavideMaggio.it: “Se fai un’intervista privata ad un ospite informarti è il minimo, se poi fai finta di non saperlo per stuzzicarlo… Meglio non commentare”.