Reazione a catena, attacco agli autori: "A chi danno i soldi"

Niente da fare: con Reazione a catena è sempre polemica, anche quando i concorrenti vincono. Buon segno, in fondo, perché questo dà la misura del successo di un programma.

Gli Argonauti, che hanno mandato a casa i Qua e là, dopo essere incappati in una clamorosa censura (la regia un paio di sere fa ha coperto con un "bip" la parola "nana"), si confermano campioni e arrivano all'Ultima catena del quiz preserale condotto da Marco Liorni con un montepremi da 120mila euro e dopo due dimezzamenti tocca all'Ultima parola, con 30mila euro in ballo. La catena di riferimento è "Elemento – Ar *** o – ", il trio acquista il terzo elemento dimezzando ulteriormente il bottino e con il suggerimento "Dario" arriva la risposta corretta. "Argento", che vale 15mila euro. Tutti felici, ma molti telespettatori su X protestano in tempo reale.

"Stasera catena elementare e ultima parola semplicissima", scrive una affezionata. Da notare che nelle ultime ore si era scatenata sempre sui social la protesta perché, a dire di molti, le catene finali nell'ultimo mese erano diventate difficilissime perché gli autori non avrebbero voluto far vincere i campioni in carica. "Le nostre critiche agli autori di catene assurde li hanno convinti che era ora di cambiare e ritornare normali per recuperare l’audience - è una teoria dei telecomplottisti -. Cosa non fatta con i bravissimi Dai e Dai". Audience per, inciso, vede Liorni vincere costantemente la battaglia con la concorrenza di Canale 5 rappresentata da Caduta Libera di Gerry Scotti.



Eccoli qua, i Dai e Dai: i supercampioni usciti a malincuore, per il grande dispiacere dello stesso Liorni. "Poveri Dai e Dai, più che boicottati ogni sera con associazioni e soluzioni impossibili", nota qualcuno. "Ogni tanto si regalano i soldi così tanto per... Mah". "Ma ben venga che per una serata la parola sia facile!! - festeggia una signora - E peraltro solo comprando il terzo elemento! O preferite sempre catene che neanche al MENSA indovinerebbe!!".

E c'è chi la butta sul sociologico: "Ai vecchietti danno i soldi ai giovani no". "Hanno vinto? Da domani inizieranno con le catene impossibili". Un telespettatore, invece, dà una lettura tattica alla vittoria degli Argonauti: "Situazione identica agli ex campioni, anche per cifra, che però non comprarono il terzo elemento nonostante le numerose parole possibili cui avevano pensato". E dopo pochi minuti, la precisazione: "Mi riferivo naturalmente ai Qua e Là, ma dal tono di molti commenti in tanti sembrano essersi già dimenticati di quella puntata, anche se sono passate solo due settimane".