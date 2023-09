In Onda, la previsione di Ghisleri: "Quanto dura il governo Meloni"

25 settembre 2023 a

a

a

Alessandra Ghisleri, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In onda, su La7, nella puntata del 24 settembre, fa la sua previsione rispetto alla durata del governo Meloni.

Da quanto emerge dal sondaggio Euromedia research, durerà "tutta la legislatura (2027)" per il 41 per cento, "fino alle Europee (giugno 2024)" per il 15,8 per cento, "fino al 2025" per il 9,9 per cento, "fino al 2026" per il 7,8 per cento e "fino alla fine dell'anno" per il 6,6 per cento. Il 19 per cento "non sa o non risponde".



Qui il sondaggio di Alessandra Ghisleri sul governo

Rispetto agli elettori di Fratelli d'Italia quelli di Forza italia pensano che il governo di Giorgia Meloni resterà in carica fino al 2025 mentre per quelli della Lega fino al 2026.

Sondaggio Ghisleri sui migranti? Perché Giannini non la racconta giusta

Per quanto riguarda il gradimento di Giorgia Meloni, il 28 settembre 2022, subito dopo le elezioni era al 38,4 per cento, dopo l'insediamento, l'8 novembre era salita al 45,5 per cento. Oggi è al 38,9 per cento. "Evidentemente non è terminata la luna di miele, c'è fiducia soprattutto per l'elettorato di centrodestra - FdI 96,5 per cento, Forza Italia 88,5 e Lega 79,7", commenta Alessandra Ghisleri. "Interessante l'indice di gradimento degli elettori di Azione e Italia viva", osserva la sondaggista, che è del 27 per cento per chi vota Carlo Calenda e del 21 per cento per chi vota Matteo Renzi. Percentuali molto alte.