Luciana Littizzetto, sconcerto a Verissimo: "Con il passamontagna da Maria De Filippi"

Tra i tanti ospiti dell’ultima puntata di Verissimo c’è anche lei, Luciana Littizzetto, la comica piemontese che ha lasciato mamma Rai per approdare su Discovery con Che Tempo Che Fa e su Canale 5 il sabato sera con Tu Si Que Vales, al posto di Teo Mammuccari. Questa novità l’ha trovata subito a suo agio, come racconta lei stessa a Silvia Toffanin: “Abbiamo girato a luglio quando a Roma si scioglievano i marciapiedi, e dentro lo studio di Maria si gelava. Finalmente si sta tranquilli invece là il passamontagna”.

La Littizzetto ha raccontato il suo approccio con il talent show del Biscione, non facile, perché lei è abituata a scrivere settimanalmente da sola i suoi monologhi e perché entrare in una squadra già collaudata per lei non è stato semplice e ha dovuto “prendere le misure”. A sostenerla, per fortuna, la collega e soprattutto grande amica Maria De Filippi: “Sono molto grata a Maria perché è stata presente in alcuni momenti difficili della mia vita. Silenziosamente perché è di poche parole ma molto presente e molto generosa”.

Non solo lavoro, ma anche vita privata all’attenzione dello studio di Verissimo, in particolare i figli della Littizzetto, oggi adulti, ma che anni fa prese in affido quando era ancora legata al musicista Davide Graziano, con cui è stata per undici anni: “Non è stato tutto liscio ma cos’è che va tutto liscio?”. Ad oggi la comica si gode la famiglia e due nuove avventure dove, forse, potrà sentirsi anche più libera di esprimersi. Come ai tempi del suo debutto in cui divenne famosa grazie a trasmissioni storiche come Mai dire gol e Quelli che il calcio. Meglio di così…