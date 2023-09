Domenica In, Venier scatenata: domanda su Mentana, gelo-Fagnani

Roberto Tortora 25 settembre 2023 a

Chi la “belvata” la fa, la “belvata” l’aspetti. Così, questa volta, è stata Francesca Fagnani a essere messa all’angolo e l’unica a poterci riuscire è una leonessa navigata della televisione, che sa come arrivare al cuore delle cose.

Stiamo parlando della madrina di Domenica In, Mara Venier, che non si smentisce e subito spiazza la Fagnani con una semplice domanda: “Quando ti sposi con Enrico Mentana?”. Silenzio. E ancora tanto imbarazzo alla domanda seguente: “Tra un weekend con Enrico e uno con i vostri cagnolini cosa scegli?”.

La risposta della conduttrice di Belve ha un guizzo stavolta e risponde a tono: “I cani parlano meno”. Ovviamente è ironica, anche perché condivide con il Direttore del TgLa7 una relazione che dura ormai da dieci anni. In ogni caso, Francesca Fagnani anche a Domenica In ha conquistato i fan con la sua eleganza, la sua bellezza e quel sorriso “belvissimo”, cioè furbetto, che usa per ammaliare i suoi intervistati nel programma Belve che ripartirà da domani fino al 24 ottobre. E già si preannunciano ospiti di grande appeal, uno su tutti: Fabrizio Corona che, dopo 13 anni, torna a parlare in Rai.

Il re dei paparazzi nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram un post con foto del backstage della trasmissione e un dialogo ironico con la Fagnani: “'A France' che belva sei?”, ha chiesto a Francesca Fagnani. “Di solito lo chiedo io", ha ribattuto la conduttrice. "Io sono un orsetto”, ha detto giocosamente Fabrizio Corona. “Seh, lavatore!”, ha concluso ironicamente la conduttrice. Un botta e risposta che sembra essere il preludio a un’intervista davvero scoppiettante e che faccia ripartire Belve con il botto.