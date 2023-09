Rai, Francesca Fagnani asfalta la sinistra: "Tutto come prima, la libertà te la prendi"

24 settembre 2023 a

Tutto pronto per il ritorno di Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2 con la seconda stagione di Belve a Viale Mazzini. L'esordio è per martedì, 26 settembre. E così, a ridosso del ritorno, ecco che la conduttrice e compagna di Enrico Mentana si concede in un'intervista a Repubblica.

Prima parla del programma, delle difficoltà nel reperire gli ospiti, spaventati dallo stile tagliente delle domande: "Se prima dovevo convincere le persone, ora vengono volentieri. Pazzesco il successo su Tik Tok. Mi gratifica quando i ragazzini mi fermano".

Dunque, Fagnani aggiunge: "Chi fa gaffe piace più dei perfettini, per questo andrei a Belve. Stesso motivo per cui non mi sono più preoccupata per le scale a Sanremo, se cado starò più simpatica. Il sorrisetto? Laura Ravetto mi ha detto ‘Ma l’hanno mai brevettato questo sorrisetto da str***? Mi ha divertito molto", ammette la conduttrice.

Poi le parole sulla nuova Rai ai tempi del governo Meloni, quella Rai per la quale la sinistra punta il dito da mesi. Peccato che la Fagnani smonti le accuse delle opposizioni. Quando le chiedono se si sente influenzata o in quale modo limitata, risponde: "Sinceramente ancora non ho iniziato, è tutto come prima. Con Belve sono andata in onda grazie al compianto Ludovico Di Meo, poi con Stefano Coletta ora con Marcello Ciannamea: nessuna variazione. Poi ho sempre pensato che la libertà te la dai, non aspetti che ti sia concessa", conclude Francesca Fagnani. Una sonora lezione alla sinistra.