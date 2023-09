Constanze Reuscher, insulti a Meloni da Zoro: "Le fa schifo, politica disumana"

25 settembre 2023 a

A Propaganda Live ancora veleno gratuito sul governo italiano. Zoro nel corso dell'ultima puntata ha mostrato il suo ultimo reportage su Lampedusa in cui ha documentato anche la visita del premier Giorgia Meloni e del presidente della Commissione Ue, Ursula von del Leyen, sul porto dell'isola e al centro d'accoglienza dove sono in transito i migranti che poi vengono trasferiti in altre strutture del nostro Paese. Una visita quella della Meloni in compagnia del numero uno di Bruxelles per testimoniare la vicinanza delle istituzioni non solo ai cittadini di Lampedusa ma anche per far toccare con mano all'Unione Europea quanto sta accadendo ai confini dell'Italia, perché quelli di Lampedusa sono confini a tutti gli effetti. Dopo aver mostrato le immagini, Zoro ha chiesto un commento alla giornalista tedesca Constanze Reuscher.

Le sue parole sul premier Giorgia Meloni sono state pesantissime e fors evanno oltre la staccionata della critica: "Ho visto queste immagini - afferma la Reuscher rivolgendosi a Zoro - e ho vito il votlo della Meloni come se dicesse 'che schifo' per quanto visto al centro di accoglienza di Lampedusa dove alcuni migranti tentavano di afferrare una bottiglia d'acqua. Ho visto un'immagine brutta che fa capire quanto sia cinica la politica di questo governo, ma non è oggi che lo scopriamo. Sono politiche disumane". Parole forti a cui nessuno ha ribattuto perché ovviamente a Propaganda Live il contraddittorio non esiste.

Insomma per la Reuscher la Meloni "prova schifo per quello che ha visto", è "cinica" ed è anche "disumana". Ma la stessa "Constanze", come la chiama Zoro, scorda la politica "disumana" della sua Berlino che chiude le porte in faccia ai migranti che sbarcano in Italia e soprattutto, come è noto, finanzia le missioni delle Ong che fanno sbarcare i migranti nei nostri porti. Coerenza zero.

