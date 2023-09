Paolo Mieli a Tagadà: "Ecco perché l'Ucraina vincerà la guerra"

26 settembre 2023 a

"Secondo me vincerà l'Ucraina, ogni volta sembra che soccomba, tutti fanno i pessimisti e a volte soccombono veramente, però io sono convinto che gli ucraini vinceranno", Paolo Mieli lo ha detto nello studio di Tiziana Panella a Tagadà su La7. Nel frattempo, nelle scorse ore, le Forze ucraine hanno riferito che è stato ucciso il comandante della flotta russa del Mar Nero, Viktor Sokolov, nell'attacco al porto russo di venerdì scorso. A tal proposito, lo storico ha spiegato: "Io non mi fido mai delle notizie date così, siamo durante la guerra, le guerre si combattono anche con false notizie. Però questa notizia almeno nei fondamentali è vera, nel senso che il porto russo più importante sul Mar Nero è stato colpito nel fine settimana".

Proprio l'attacco di venerdì, secondo Mieli, dimostra che Kiev ha tutte le carte in regola per vincere il conflitto. "Questo colpo a sorpresa è avvenuto dopo una settimana in cui tutti davano gli ucraini per morti, compresi i grandi giornali internazionali - ha sottolineato l'editorialista del Corriere della Sera -. Questo dimostra come durante le guerre le cose si alternino, mai darle per concluse. Le guerre si giudicano solo quando si chiudono. Per adesso è prematuro. E quel pessimismo della settimana scorsa forse va rivisto".

