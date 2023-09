Reazioni a Catena, “avanzano soldi”: il sospetto sui nuovi campioni

25 settembre 2023 a

Seconda vittoria consecutiva a Reazione a Catena, su Rai 1, per i Rompicapo, che hanno portato a casa altri 15.750 euro in gettoni d’oro. Una cifra importante, guadagnata con un finale emozionante. Reduci dal loro primo successo, Matteo, Giulio e Luca sono rimasti concentrati e non hanno fatto sconti a nessuno: stavolta hanno dovuto affrontare i Manici di Scopa, un trio composto dalle sorelle Manuela e Sabrina e dal fidanzato della prima.

I campioni in carica sono riusciti ad arrivare alla sfida finale, dopodiché hanno contenuto il più possibile le riduzioni del montepremi, che da 126mila è sceso a 31.500 euro. Cifra che è poi stata dimezzata ulteriormente per consentire l’acquisto del terzo elemento: quando i Rompicapo si sono trovati dinanzi alle parole “petto” e “particolare”, hanno deciso che la parola vincente era “distintivo”. E avevano ragione, come confermato da Marco Lioni, che ha fatto loro i complimenti.

Sui social c’è però chi deve sempre criticare a prescindere. Fino a qualche tempo fa c’erano lamentele riguardo al gioco finale troppo difficile, adesso invece è diventato troppo facile: “Sono le ultime puntate e avanzano soldi da spendere? Facili ste catene dai”, scrive un utente. “Anche stasera soldi regalati a tre ragazzi che non valgono i Dai e dai (i precedenti campioni, ndr)”, si legge ancora.

